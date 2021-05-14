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Загасив і побіг на рейс: в аеропорту Одеси сталася НП (відео)

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Одеса , П'ятниця 14 травня 2021 15:55
Загасив і побіг на рейс: в аеропорту Одеси сталася НП (відео) Фото: аеропорт Одеси (odesa.aero)
Автор: Styler

В Одеському аеропорті в одного з пасажирів загорівся багаж. Виявилося, що зайнявся електросамокат, який був загорнутий у плівку. Благо, це не відбулося на борту літака.

Про це повідомили очевидці, додавши відео, як пасажир безуспішно намагається загасити свій палаючий багаж.

Відомо, що надзвичайна подія сталася в аеропорті Одеси 14 травня близько 06:55. Співробітники летовища помітили, як у чоловіка, який чекав рейс на Київ, почав димітися багаж.

Вони швидко вивели пасажира з будівлі. Коли той спробував розгорнути свій багаж, пролунало кілька хлопків і спалахнув вогонь.

Виявилося, що загорівся електросамокат, обмотаний плівкою.

"Після цього пасажир просто кинув свій багаж на землю і втік на свій рейс", - стверджують очевидці.

У ДСНС Одеси повідомили, що рятувальники не виїжджали на гасіння в аеропорт.


Користувачі соцмереж тим часом обурюються, що це вже не перший інцидент за участі електросамоката:

  • Просто жах
  • Це вже не перший випадок
  • Їх треба заборонити!

Нагадаємо, нещодавно у Львові хлопець на електросамокаті влетів у натовп на повній швидкості

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