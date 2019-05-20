Поцелуй в прыжке и цветы патрульной: видео забавных моментов с инаугурации Зеленского

Владимир Зеленский в день инаугурации по дороге в Администрацию президента 20 мая вручил букет цветов, который ему передал член команды нового главы государства, женщине-патрульной. Соответствующее видео опубликовано на You-Tube-канале ТСН.

Он направлялся к зданию АПУ в сопровождении членов своей команды и охранников и отвечал на реплики прохожих.

Так, одна из женщин несколько раз просила его говорить на украинском языке, на что новый президент ответил утвердительно.

Фото: Владимир Зеленский (скриншот)

Также, проходя мимо сотрудницы патрульной службы, он переда ей букет цветов.

"Мне тут подарили цветы. Можно я вам?" - спросил Зеленский, протягивая патрульной букет.

"Спасибо", - поблагодарила девушка - сотрудник органов правопорядка.

Видео: YouTube / ТСН

Также Зеленский, принимая поздравления от своих бывших коллег по сцене, возле здания Верховной Рады поцеловал в щеку Мику Фаталова и Юрия Ткача, а вот Евгения Кошевого чмокнул в лысину, для чего ему пришлось подпрыгнуть.

Фото: скриншот

"Сегодня у нас праздник. У него все получилось!", – улыбался Фаталов.

Видео: YouTube / Радио Свобода

На инаугурацию прибыли около сотни дипломатов и президенты пяти стран: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Больше всего аплодисментов, как в Раде, так и за ее стенами досталось главе литовского государства Дале Грибаускайте, которая последовательно с начала войны на Донбассе выступала за международную поддержку Украины.

На церемонии также присутствовали премьер-министр Молдовы, вице-президент Турции и министр энергетики США. С украинской стороны на инаугурацию пришли члены Кабинета министров и все президенты Украины, исключая лишенного этого звания Виктора Януковича.

Как сообщалось ранее, во время первой вступительной речи в качестве президента Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады.

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