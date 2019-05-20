Поцілунок у стрибку та квіти патрульній: відео кумедних моментів з інавгурації Зеленського

Володимир Зеленський став новим президентів України
Володимир Зеленський у день інавгурації дорогою до Адміністрації президента 20 травня вручив букет квітів, який йому передав член команди нового глави держави, жінці-патрульній. Відповідне відео опубліковане на You-Tube каналі ТСН.
Він прямував до будівлі АПУ в супроводі членів своєї команди і охоронців та відповідав на репліки перехожих.
Так, одна з жінок кілька разів просила його розмовляти українською мовою, на що новий президент відповів ствердно.
Фото: Володимир Зеленський (скріншот)
Також, проходячи повз співробітниці патрульної служби, він переду їй букет квітів.
"Мені тут подарували квіти. Можна я вам?" - запитав Зеленський, простягаючи патрульній букет.
"Дякую", - відповіла дівчина - співробітниця органів правопорядку.
Зеленский, приймаючи вітання від своїх колишніх колег по сцені, біля будівлі Верховної Ради поцілував у щоку Міку Фаталова та Юрія Ткача, а ось Євгена Кошового чмокнув у лисину, для чого йому довелося підстрибнути.
Фото: скріншот
"Сьогодні у нас свято. У нього все вийшло!", – посміхався Фаталов.
На інавгурацію прибули близько сотні дипломатів і президенти п'яти країн: Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини. Найбільше оплесків, як в Раді, так і за її стінами дісталося голові литовської держави Далі Грібаускайте, яка послідовно з початку війни на Донбасі виступала за міжнародну підтримку України.
На церемонії також були присутні прем'єр-міністр Молдови, віце-президент Туреччини і міністр енергетики США. З української сторони на інавгурацію прийшли члени Кабінету міністрів і всі президенти України, крім позбавленого цього звання Віктора Януковича.
Як повідомлялося раніше, під час першої вступній промові в якості президента України Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради.
Також ми писали про те, що низкка гучних заяв Володимира Зеленського, розпуск парламенту, перепалка з Олегом Ляшко з-за мовного питання буквально "підірвало" мережу.