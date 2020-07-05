Потопы на западе Украины: что известно на текущий момент (фото и видео)

Подтопленными остаются еще семь населенных пунктов
Последствия потопов в западных регионах Украины постепенно ликвидируют. По состоянию на 5 июля известно, что после сильных дождей, которые привели к масштабному наводнению, спасателям необходимо провести работы по ликвидации последствий потопов еще в 7 населенных пунктах. Что еще нужно сделать для устранения последствий мощных ливней – рассказали в пресс-службе ГСЧС.
Итак, на данный момент подтопленными остаются семь населенных пунктов:
В ГСЧС сообщают, что в воде остаются пять зданий в Тернопольской области. Воду пока не откачали из 19 подвалов: Ивано-Франковская область -11, Тернопольская – 5, Львовская – 3. Также затоплены 74 приусадебных участка в Тернопольской (25), Черновицкой (45), Ивано-Франковской (2) и Львовской (2) областях.
Потопы на западе Украины 5 июля (фото: dsns.gov.ua)
Кроме того, после паводка разрушенными остаются 202,5 километров автодорог в Ивано-Франковской (201), Черновицкой (1,4) и Львовской (0,08) областях. Вода "унесла" 95 мостов.
"Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуировано 721 человека, отселено 1324 человека и перевезено через подтопленные участки дорог 2565 человек", – рассказали спасатели.
Сейчас спасатели продолжают оказывать помощь людям.
Напомним, что ранее последствия ночного паводка на Закарпатье показали на фото.
Также мы писали, что украинцев предупредили об угрозе новых наводнений.
Автор: Киселева Анна