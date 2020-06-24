Под Тернополем река перелилась через дамбу: людей эвакуируют

Потоп в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Ненастье подобралось к жителям Тернопольской области

Потоп, от которого страдает западная часть Украины, угрожает теперь и Тернопольской области. В Монастырском районе река Днестр перелилась через дамбу.

В данное время угроза подтопления существует в трех селах Тернопольской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Потоп в Тернопольской области (фото: tr.dsns.gov.ua)

В селе Коропец уже подтоплены сельхозугодья, а в селе Устье Зеленое уже начался перелив воды через плотину. Спасатели начали отселять местных жителей. Из села Устье-Зеленое было эвакуировано 103 людей, а из села Лука – 52 человека.

Потоп в Тернопольской области (фото: tr.dsns.gov.ua)

Стоит отметить, что накануне из-за поднятия воды, которое было вызвано сильными ливнями, произошло подтопление в селе Коропец. Из села частично отселяют 100 местных жителей.

Потоп в Тернопольской области (фото: tr.dsns.gov.ua)

Напомним, в западной части Украины непогода бушует уже несколько дней. Из-за потопов пострадали сотни семей. Дома затоплены, дороги и мосты разрушены, кроме того есть трое погибших. Десятки сел и городов находятся без света и газа.

Сейчас в Кабинете министров принимают комплекс мер для преодоления последствий стихии. При этом синоптики говорят, что интенсивность дождей пойдет на спад начиная с 24 июня.

Ранее сообщалось о том, что в Карпатах из-за непогоды исчезло красивое изумрудное озеро.

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Автор: Роман Мирончук