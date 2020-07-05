Потопи на заході України: що відомо на поточний момент (фото і відео)

Підтопленими залишаються ще сім населених пунктів
Наслідки потопів в західних регіонах України поступово ліквідують. Станом на 5 липня відомо, що після сильних дощів, які призвели до масштабної повені, рятувальникам необхідно провести роботи по ліквідації наслідків потопів ще в 7 населених пунктах. Що ще потрібно зробити для усунення наслідків потужних злив – розповіли в пресслужбі ДСНС.
Отже, на цей час підтопленими залишаються сім населених пунктів:
У ДСНС повідомляють, що у воді залишаються п'ять будівель в Тернопільській області. Воду поки не відкачали з 19 підвалів: Івано-Франківська область -11, Тернопільська – 5, Львівська – 3. Також затоплені 74 присадибних ділянки у Тернопільській (25), Чернівецькій (45), Івано-Франківській (2) і Львівській (2) областях.
Потопи на заході України 5 липня (фото: dsns.gov.ua)
Крім того, після паводку залишаються зруйнованими 202,5 кілометрів автодоріг в Івано-Франківській (201), Чернівецькій (1,4) та Львівській (0,08) областях. Вода "забрала" 95 мостів.
"Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 людини, відселено 1324 людини та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2565 осіб", – розповіли рятувальники.
Зараз рятувальники продовжують надавати допомогу людям.
Нагадаємо, що раніше наслідки нічного паводка на Закарпатті показали на фото.
Також ми писали, що українців попередили про загрозу нових повеней.
Автор: Киселева Анна