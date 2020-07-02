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Потопы и оползни: украинцев предупредили об угрозе новых наводнений

STYLERЖизнь    02.07.2020 - 20:04
Потопы и оползни: украинцев предупредили об угрозе новых наводнений
Паводки в Украине (иллюстративное фото: flickr.com)

Спасатели ожидают поднятие уровня воды в реках в ряде регионов

В Украине из-за непогоды и сильных дождей ожидается подъем уровня воды на реках и водоемах в некоторых областях. Спасатели предупреждают о возможном затоплении ряда населенных пунктов.

Такие гидрологические прогнозы озвучили 2 июля в пресс-службе ГСЧС Украины.

Сегодня вечером и в течение завтрашнего дня на реках Закарпатья ожидаются повышения уровней воды до 1 метра. Вероятно формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных мест, особенно в населенных пунктах; образования локальных оползней.

На Прикарпатье 3-4 июля на реках прогнозируют подъем уровней воды до 1 метра выше сегодняшнего уровня. Спасатели добавили, что в Ивано-Франковской области при значительных дождях возможно формирование местного и склонного стока.

3-4 июля на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидаются подъемы уровней воды до 1 метра над уровнями 2 июля. Есть угроза при значительных дождях формирования местного и склонного стока.

3 июля ожидается прохождение максимального уровня паводковой волны на реке Днестр возле села Маяки в пределах 160-170 см над нулем поста. Это способно привести к затоплению трассы Одесса-Рени, огородов и сельскохозяйственных угодий в селе Яськи и городе Беляевка под Одессой. Уже сегодня вода вышла на пойму и на низких участках автодороги Одесса-Рени подошла к полотну дороги.

В связи с дождями 2 июля на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды еще до полуметра. Возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах реки Припять в Ратневском районе и реки Вижевка в Старовижевском районе Волынской области.

Ранее мы писали о том, что синоптик предупредила об опасной погоде, которая накроет Украину - со шквалами, градом и смерчами.

Напомним также, что в результате наводнения в западной Украине остаются подтопленными 12 населенных пунктов.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины ГидрометцентрГСЧСнаводнение
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