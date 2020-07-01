Эксперт назвала причину потопа на Прикарпатье: не только вырубка лесов

Паводок в Украине наделал много беды (фото: facebook.com.MNSCHE)

Беда на Прикарпатье возникла не только из-за вырубки леса

Масштабное наводнение в Прикарпатье, которое принесло с собой много беды, обусловлено не только вырубкой леса. Паводок наступил из-за того, что изменился климат и выпало много осадков. Об этом сообщила управляющая директор международной неправительственной экологической организации 350.org в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа Светлана Романко.

Дело в том, что в Украине за три дня выпала месячная норма осадков, что довольно нетипично для этого региона. Даже если бы леса не вырубили, они бы все равно не удержали столько воды.

"Да, леса поглощают влагу и действительно сдерживают возможные паводки. Но это - в условиях традиционного для этой зоны характера осадков. Однако пока речь идет о нетипичном явлении: месячная норма осадков выпала за три дня июня. Леса, даже если бы их не вырубили, все равно не удержали бы такое количество воды, и паводок был бы неизбежен", - рассказала Романко изданию "Апостроф".

Эксперт отметила важный нюанс, что перед началом наводнения были разрушения дорог и дамб в Микуличине, Татарове, Ворохте, Яблунице, которые расположены на территории Карпатского национального природного парка, где вырубки не проводятся.

Главной причиной беды Романко считает изменения климата в результате жизнедеятельности человека.

"Человечество подошло к черте, когда добыто из недр и сожжено четвертую часть углеводородов планеты. Как следствие - выделяется углерод (СО2), который вызывает парниковый эффект, а затем меняется климат. В этом году ученые из Канады исследовали содержание углерода в воздухе за достаточно длительный исторический период - 23 миллиона лет. Оказалось, что на данный момент содержание углерода является рекордным. Научным языком - 412 частиц на миллион. Или более понятно - 412 мл углерода в кубометре воздуха. Это критично, поскольку пригодным для жизни считается уровень в 350 мл углерода в кубометре воздуха", - добавила она.

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Автор: Людмила Жукова