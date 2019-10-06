Потолстела: Ани Лорак пристыдили за лишний вес

Ани Лорак разозлила фанатов
Ани Лорак, которая активно гастролирует в России, нарвалась на гнев поклонников, опубликовав видео со своего концерта. Соответствующий пост исполнительница разместила в социальной сети Instagram.
Так звезда выложила в сеть три видео с выступления в российском городе Дубне - наукоград на севере Московской области. "Встречайте в своём городе! Спасибо за тёплый приём!" - подписала Лорак.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Подписчики резко отреагировали на публикацию, ведь Лорак давно позабыла о своей Родине. Кроме того, фанаты подметили, что исполнительница набрала лишний вес:
Ани Лорак (скриншот: instagram.com/anilorak)
Напомним, что Ани Лорак впервые вышла в свет со своим бойфрендом.