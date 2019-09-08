Как мужик стала! Ани Лорак неприятно удивила фанатов

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак напомнили, какой она была раньше

Ани Лорак опубликовала в социальной сети фото, на котором она позирует перед камерой и нарвалась на критику сети из-за несуразной внешности. Соответствующую публикацию артистка разместила в Instagram.

"Life is beautiful!" - лаконично подписала исполнительница. По снимку видно, что Лорак находится в автомобиле.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Подписчики мигом отреагировали на опубликованное фото и принялись комментировать. Многие отметили, что до пластических операций Лорак выглядела значительно лучше:

Со временем все становятся похожими на Майкла Джексона.

Потеряла свою индивидуальность.

Похожа стала на Киркорова. Лицо блестит от уколов уже.

Скоро как Гурченко станете.

Как мужик стала!

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак нарвалась на гнев поклонников за то, что вышла в свет с новым бойфрендом. Ее новым избранником стал Егор Глеб, экс-супруг украинской певицы Tayanna.

Стоит отметить, что фанаты украинской певицы не устают забрасывать ее комментариями с просьбами вернуться к Мурату и порвать с новым возлюбленным, который младше певицы на 15 лет.