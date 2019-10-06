Погладшала: Ані Лорак присоромили за зайву вагу

Ані Лорак розлютила фанатів
Ані Лорак, яка активно гастролює в Росії, нарвалася на гнів прихильників, опублікувавши відео зі свого концерту. Відповідний пост виконавиця розмістила в соціальній мережі Instagram.
Так зірка виклала в мережу три відео з виступу в російському місті Дубні - наукограді на півночі Московської області. "Зустрічайте у своєму місті! Дякуємо за теплий прийом!" - підписала Лорак.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Підписники різко відреагували на публікацію, адже Лорак давно забула про свою Батьківщину. Крім того, фанати помітили, що виконавиця набрала зайву вагу:
Ані Лорак (скріншот: instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, що Ані Лорак вперше вийшла у світ зі своїм бойфрендом.