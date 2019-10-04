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Ани Лорак заговорила в Киеве на украинском и наделала ошибок

STYLERПерсоны    04.10.2019 - 16:36
Ани Лорак заговорила в Киеве на украинском и наделала ошибок
Ани Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ани Лорак поблагодарила поклонников за подарок

Ани Лорак в четверг, 3 октября, ошарашила поклонников снимками, сделанными в Киеве. Украинская певица, несколько лет назад перебравшаяся в РФ, прогулялась по Подолу и встретилась со своей близкой подругой Дианой Шварц.

Кроме того, в Instagram-сторис звезды появилось видео, на котором она распечатывает подарок от киевского фан-клуба. Поклонники поздравили Ани Лорак с 41-летием, которое она отметила 27 сентября.

Поклонники подарили певице необычную многослойную коробку - при ее открытии слой за слоем появляются снимки звезды, сделанные в разные годы. А в самой красной коробке - находятся конфеты.

Ани Лорак заговорила в Киеве на украинском и наделала ошибок

Ани Лорак в Киеве заговорила на украинском с ошибками (скрин: instagram.com/anilorak)

Открывая презент от киевских фанов певица решила поблагодарить их на украинском.

"Дякую за поздоровлення!" - сказала Каролина.

Но, похоже, уроженка Западной Украины забыла родной язык за годы московской карьеры. Ведь в украинском языке нет слова "поздоровлення" и следовало бы произнести: "Дякую за привітання!"

Ани Лорак заговорила в Киеве на украинском и наделала ошибок

Ани Лорак в Киеве заговорила на украинском с ошибками (скрин: instagram.com/anilorak)

Цель визита певицы на родину по-прежнему остается тайной.

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