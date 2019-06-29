Потеряла личность, сравнялась с попсой: Ани Лорак подверглась жесткой критике

Ани Лорак перестала быть привлекательной для поклонников
Исполнительница Ани Лорак опубликовала новый снимок в сети и была жестко раскритикована подписчиками за то, что она "скатилась". Соответствующее фото певица разместила в Instagram.
"Спасибо всем, кто успел прослушать мою новую песню #Явлюбви. Совсем скоро ещё один сюрприз – невероятное, летнее видео", - подписала Ани Лорак.
Подписчики отметили, что последняя песня Ани Лорак совершенно скучна и не вызывает никаких положительных эмоций. Некоторые пользователи также напомнили, что ранее певица выглядела лучше:
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Ранее Ани Лорак шокировала кардинальными изменениями.
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