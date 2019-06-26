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Полный провал: Ани Лорак без белья разочаровала фанатов

STYLERПерсоны    26.06.2019 - 10:10
Полный провал: Ани Лорак без белья разочаровала фанатов
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак нарвалась на гневные комментарии фанатов

Ани Лорак, которая не так давно заявила о романе с 25-летним Егором Глебом, выложила в сеть откровенный снимок, который далеко не всем комментаторам пришелся по душе. Соответствующую публикацию исполнительница разместила в Instagram.

На фото артистка позирует в легком платье белого цвета с глубоким декольте. "Пишите о своих эмоциях! Мне дороги ваши ощущения. Вы - мой вдохновитель и мой путеводитель!" - написала певица, интересуясь мнением о композиции.

Полный провал: Ани Лорак без белья разочаровала фанатовАни Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

К слову, песня понравилась далеко не всем. Пользователи отметили, что последние композиции Лорак совершенно не оправдывают ожидания, поскольку ранее они были значительно лучше:

  • Извините, но вообще мимо, ждём "старую" Ани Лорак, с песнями как раньше.
  • Песня настолько скучная, что я даже не могу запомнить ее мотив...
  • Полный провал.
  • Песня не очень. Хочется больше веселья и драйва.
  • Что случилось с тобой? Это абсолютно не твой формат. Сразу дешевит твой имидж.

Полный провал: Ани Лорак без белья разочаровала фанатов

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

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