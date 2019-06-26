Полный провал: Ани Лорак без белья разочаровала фанатов

Ани Лорак нарвалась на гневные комментарии фанатов
Ани Лорак, которая не так давно заявила о романе с 25-летним Егором Глебом, выложила в сеть откровенный снимок, который далеко не всем комментаторам пришелся по душе. Соответствующую публикацию исполнительница разместила в Instagram.
На фото артистка позирует в легком платье белого цвета с глубоким декольте. "Пишите о своих эмоциях! Мне дороги ваши ощущения. Вы - мой вдохновитель и мой путеводитель!" - написала певица, интересуясь мнением о композиции.
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
К слову, песня понравилась далеко не всем. Пользователи отметили, что последние композиции Лорак совершенно не оправдывают ожидания, поскольку ранее они были значительно лучше:
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Ранее Ани Лорак шокировала кардинальными изменениями.
Мы писали, что Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.