Втратила особистість, зрівнялася з попсою: Ані Лорак піддалася жорсткій критиці

Виконавиця Ані Лорак опублікувала новий знімок в мережі та була жорстко розкритикована підписниками за те, що вона "скотилася". Відповідне фото співачка розмістила в Instagram.

"Спасибі всім, хто встиг прослухати мою нову пісню #Явлюбви. Зовсім скоро ще один сюрприз – неймовірне, літнє відео", - підписала Ані Лорак.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Підписники зазначили, що остання пісня Ані Лорак зовсім нудна та не викликає жодних позитивних емоцій. Деякі користувачі також нагадали, що раніше співачка виглядала краще:

Кароліна, поверніть старих авторів пісень та музики. Останні ваші роботи слухати неможливо, це просто ні про що! Не подумала б ніколи, що ви будете виконувати такий треш. Ви ж талановита людина.

На жаль, нова пісня зовсім не зачепила.

Що з обличчям?

Була хороша дівчина, і так себе зпоганила. Одне розчарування! Втратила свою привабливу особистість, зрівнялася з дешевою попсою.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Раніше Ані Лорак шокувала кардинальними змінами.

Ми писали, що Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.