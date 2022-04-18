Потерь нет? Родные моряков с крейсера Москва открыто заговорили о погибших

Дмитрий Шкребец из оккупированной Ялты сообщил о своем сыне Егоре. Парень проходил службу на утонувшем ракетном крейсере Москва и судя по данным – был срочником.

О гибели сына командование флота не сообщило, его просто внесли в списки без вести пропавших. Но Шкребец уверен, что сын погиб.

"Мой сын-срочник, как мне сообщили непосредственные командиры крейсера Москва, среди погибших и раненых не числится и внесен в список пропавших без вести. Срочник, который не должен был принимать участие в боевых действиях, числится пропавшим без вести. Ребята, пропал без вести в открытом море!!! После моих попыток уточнить данные о происшествии командир крейсера и его зам перестали выходить на связь. Я спросил прямо, почему вы, офицеры, живы, а мой сын, солдат срочной службы, погиб?" – написал мужчина на своей странице.

Егор Шкребец был призван на военную службу 2 июля 2021 года. На крейсере Москва служил в должности корабельного кока.

Стоит отметить, что публикацию Дмитрия Шкребца несколько раз удаляли из VK, а потом заблокировали его страницу полностью.

Позже отец и мать Егора Шкребца дали комментарий изданию The Insider. Они сообщили, что побывали в госпитале в Скалистой Бухте, куда привезли раненых моряков с крейсера "Москва". Там находится около 200 пострадавших. Но на самом корабле было более 500 человек.

"Мы каждого обожженного ребенка смотрели. Не могу передать, как это тяжело, но я своего не нашла. Там было всего лишь двести человек, а на крейсере было больше пятисот. Где остальные? И Краснодар подняли, и все остальное, все обзвонили, но не можем найти", - сказала Ирина Шкребец.

Они уже обращались в военно-морской флот и ФСБ Севастополя с требованием показать списки погибших и раненых, но их там просто "послали".

Еще об одном пропавшем сообщила жительница Санкт-Петербурга Ульяна Тарасова. 47-летняя женщина сообщила, что ее сын Марк проходил срочную службу на крейсере "Москва" с 15 декабря 2021 года.

Ульяна Тарасова рассказала, что ее сын Марк пропал без вести на крейсере "Москва".

Еще ранее о гибели своего супруга сообщила Варвара Вахрушева. Ее муж Иван Вахрушев служил на крейсере Москва в звании мичмана, в боевой части номер 5, которая отвечает за эксплуатационную безопасность корабля.

В своей публикации в социальных сетях женщина рассказала, что муж погиб при выполнении своих обязанностей. Она подтвердила "Схемам", что тело мичмана нашли и ей сообщили о его гибели. Также Вахрушева рассказала, что без вести пропало 27 человек.

Еще одна женщина на условиях анонимности рассказала журналистам о том, что на крейсере погибли около 40 человек.

"Погибло порядка сорока человек. Несколько человек пропали без вести. И очень много раненых. Раненые, в основном, с оторванными конечностями, потому что были такие взрывы — и то, что сдетонировало, и то, что попали ракеты", - рассказала женщина.

Ее сын был призван на службу в Черноморский флот РФ до начала войны в Украине. Он вышел на связь с матерью 15 апреля – на второй день после крушения крейсера.

"Сын сказал, что крейсер был подбит с суши, с украинской стороны. Просто так пожар бы не произошел. Есть погибшие, есть раненые, есть пропавшие без вести. Сын мне позвонил, когда им дали телефоны", — рассказала мать срочника.

По ее словам, сын во время разговора плакал и говорил, что никогда бы не подумал, "что в мирное, в принципе, время" попадет в такое месиво.

"Это ужасно. И в СМИ, понятно, что не говорят всех подробностей. Почему? Потому что Министерство обороны не хочет признавать поражение со стороны Украины. Не хочет признавать, что такой крейсер потерпел крушение", - подчеркнула женщина.