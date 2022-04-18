Втрат немає? Рідні моряків з крейсера Москва відкрито заговорили про загиблих

Рідні моряків з крейсера Москва, який був вражений двома українськими ракетами "Нептун", почали в соціальних мережах публікувати правду про загиблих.
Що відомо про загиблих моряків з крейсера Москва на цей момент – читайте нижче.
Дмитро Шкребець з окупованої Ялти повідомив про свого сина Єгора. Хлопець проходив службу на потонулому ракетному крейсері Москва і судячи з даних - був строковиком.
Про загибель сина командування флоту не повідомило, його просто внесли до списків безвісти зниклих. Але Шкребець впевнений, що син загинув.
"Мій син-строковик, як мені повідомили безпосередні командири крейсера Москва, серед загиблих і поранених не числиться і внесений до списку зниклих безвісти. Строковик, який не повинен був брати участь у бойових діях, числиться зниклим безвісти. Хлопці, пропав безвісти у відкритому морі!!! Після моїх спроб уточнити дані про подію командир крейсера і його зам перестали виходити на зв'язок. Я запитав прямо, чому ви, офіцери, живі, а мій син, солдат строкової служби, загинув?"- написав чоловік на своїй сторінці.
Варто відзначити, що публікацію Дмитра Шкребця кілька разів видаляли з VK, а потім заблокували його сторінку повністю.
Пізніше батько і мати Єгора Шкребця дали коментар виданню The Insider. Вони повідомили, що побували в госпіталі в скелястій бухті, куди привезли поранених моряків з крейсера "Москва". Там знаходиться близько 200 постраждалих. Але на самому кораблі було понад 500 осіб.
"Ми кожну обпалену дитину дивилися. Не можу передати, як це важко, але я свого не знайшла. Там було всього лише двісті осіб, а на крейсері було понад п'ятсот. Де інші? І Краснодар підняли, і все інше, все обдзвонили, але не можемо знайти", - сказала Ірина Шкребець.
Вони вже зверталися до військово-морського флоту і ФСБ Севастополя з вимогою показати списки загиблих і поранених, але їх там просто "послали".
Ще про одного зниклого повідомила мешканка Санкт-Петербурга Уляна Тарасова. 47-річна жінка повідомила, що її син Марк проходив строкову службу на крейсері "Москва" з 15 грудня 2021 року.
Уляна Тарасова розповіла, що її син Марк зник безвісти на крейсері "Москва".
У своїй публікації в соціальних мережах жінка розповіла, що чоловік загинув при виконанні своїх обов'язків. Вона підтвердила "Схемам", що тіло мічмана знайшли і їй повідомили про його загибель. Також Вахрушева розповіла, що безвісти пропало 27 осіб.
"Загинуло близько сорока осіб. Кілька людей зникли безвісти. І дуже багато поранених. Поранені, в основному, з відірваними кінцівками, тому що були такі вибухи — і те, що здетонувало, і те, що потрапили ракети", - розповіла жінка.
Її син був призваний на службу в Чорноморський флот РФ до початку війни в Україні. Він вийшов на зв'язок з матір'ю 15 квітня – на другий день після краху крейсера.
"Син сказав, що крейсер був підбитий з суші, з українського боку. Просто так пожежа б не сталася. Є загиблі, є поранені, є зниклі безвісти. Син мені подзвонив, коли їм дали телефони", - розповіла мати строковика.
За її словами, син під час розмови плакав і говорив, що ніколи б не подумав, "що в мирний, в принципі, час" потрапить в таке місиво.
"Це жахливо. І в ЗМІ, зрозуміло, що не говорять всіх подробиць. Чому? Тому що Міністерство оборони не хоче визнавати поразку з боку України. Не хоче визнавати, що такий крейсер зазнав аварії", - підкреслила жінка.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що екіпаж затонулого крейсера" Москва " не евакуювали через шторм.