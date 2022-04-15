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Экипаж затонувшего крейсера "Москва" не эвакуировали из-за шторма, - Госпогранслужба

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Одесса, Пятница 15 апреля 2022 21:18
Экипаж затонувшего крейсера "Москва" не эвакуировали из-за шторма, - Госпогранслужба Фото: затонувший крейсер "Москва" (twitter.com/InfoResist)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российским военным не удалось эвакуировать экипаж затонувшего крейсера "Москва". Операции помешал шторм и вспыхнувший после ракетного удара пожар.

Об этом заявила пресс-секретарь морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По ее словам, после попадания ракет в крейсер на его борту сдетонировал боезапас и команда начала борьбу за живучесть. За происходящим наблюдали украинские пограничники. Они видели, как находившиеся рядом корабли пытались оказать помощь.

"Но даже силы природы были на стороне Украины. Потому что шторм не позволял ни провести спокойно спасательную операцию, ни эвакуировать экипаж", - добавила Гуменюк.

Напомним, вечером 14 апреля стало известно об атаке крейсера "Москва" украинскими ракетами "Нептун". Россия этого не признавала, настаивая на том, что на борту корабля сдетонировал боезапас и вспыхнул пожар.

Отметим, позднее минобороны РФ подтвердило, что крейсер затонул. При этом россияне заявили, что экипаж был эвакуирован на находившиеся по близости корабли черноморского флота и сегодня был доставлен в оккупированный Севастополь. О погибших и раненых ведомство не упоминало.

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