Потап "сплив" у Дудя та видав заяву про українську мову

Скандальний репер Потап (Олексій Потапенко), який нині перебуває за кордоном, нагадав про себе новою витівкою. Артист дав інтерв'ю росіянину Юрію Дудю та висловився про мовне питання.

Що Потап каже про російську мову та чому від неї не відмовився, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал Дудя.

Чому Потап дав інтерв'ю російською

Свою "теплу" розмову з Дудьом репер почав з того, що спробував пояснити, чому спілкується російською. Потап виправдовував себе тем, що інші нібито теж говорять мовою країни-агресора в побуті.

"Якби я робив це для іміджу, я б тобі сказав: "Я не розумію вашої мови", і відмовився б давати тобі інтерв'ю взагалі... Давай чесно тоді поговоримо і скажемо про те, що українські політики й артисти - вони в побуті, у спілкуванні, у роботі - часто не соромляться говорити російською мовою, не соромляться її використовувати", - видав репер.

Потап у Дудя (скріншот)

При цьому Потап прямо сказав, що йому цікавий Дудь та його аудиторія. За словами артиста-втікача, в нього є "позиція", а ще він будує "міжнародний холдинг".

"Настав час з'явитися", - завив репер.

Також він сказав, що "доносить проукраїнську позицію іншою мовою". За словами Потапа, він тримає своє слово і не пише пісні російською, проте відмовлятися від неї в побуті він не буде.

"Я не пишу російською мовою, дати тобі інтерв'ю - я можу. Відповісти для твоєї аудиторії, показати українську позицію: "Слава Україні". Але я не пишу російською мовою, я собі заборонив це, це моя позиція... Я знаю багато мов, намагаюся відповідати на запитання тією мовою, якою мені його поставили", - стверджує скандальний співак.

Останні скандали з Потапом

Співак неодноразово потрапляв під хвилю хейту. На початку повномасштабної війни РФ проти України він перебував за кордоном, а потім сказав, що "заочно записувався в ТрО". Також репер випускав пісню "Волонтер", яка образила жінок.

У квітні 2024 року Потап потрапив у скандал через афішу свого концерту в Німеччині, де його було представлено як виконавця "російського ретро". Артист вибачився, пояснивши це людським фактором.

Також Потап пародіював відеозвернення Олега Винника, що викликало хвилю критики. Користувачі обурювалися тим, що репер перебуває за кордоном під час війни. Сам репер потім відповів на хейт та назвав себе "заслуженим зрадником України".