"Заслужений запроданець України": Потап відповів хейтерам після пародії на Винника

Потап, який нещодавно здивував підписників пародією на Олега Винника, отримав через це хвилю хейту . Його, так само як і зіркового колегу, розкритикували через позицію щодо війни в Україні, а також перебування за кордоном.

Однак Потапенко не став відмовчуватися, й у коментарях під своїм відео у TikTok активно поспілкувався з юзерами. Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що написав Потап

Чимало користувачів мережі поцікавилися, чому Потап записав пародію на Олега Винника, де той, нагадаємо, показався у Німеччині на своєму балконі та передав "ковток свіжого повітря" співвітчизникам.

Чоловік Насті Каменської записав ролик під голос Олега, і бурхлива реакція у коментарях не змусила себе чекати. Зокрема багато українців зазначили, що Потап нічим не кращий за Винника, адже так само як і той, пересиджує повномасштабну Війну за межами рідної країни.

"Мої люди" у виконанні ще одного ухилянта", - написав один із юзерів.

"На сцені Жовтневого палацу - Заслужений запроданець України", - відповів на це Потап.

Скриншоти з відео

Однак були й ті, хто відзначив таку самокритику та самоіронію з боку Потапенка. Окрім того, деякі користувачі мережі оцінили, що Потап так активно відповідає на коментарі, навіть хейтерські.

"Я не фанатка Потапа, але мені подобається, як він відповідає на коментарі, навіть злі - з гумором".

"Так це ж наш лагідний хейт солов'їний. Як тебе не любити, хейтере мій?" - зауважив репер.

Коментарі юзерів і Потапа (скриншоти)

Ось ще деякі коментарі під роликом, яким днями поділився відомий українець. А також відповіді репера:

"Олексій, ми хочемо, щоб ваші пісні стали гі*ном" - "Вони і так гі*но"

"Винник та Потап - вишеньки на гілочці" - "Мамині сережки"

"Коментарі Потапа Потара - це витвір мистецтва" - "Потара - це суміш Ротару і Потапа"

"Про яку любов ти говориш? Хіба до грошей! - "Любов до жінки, любов до дітей, до рідного краю"

"Брат Винник воскрес!" - "Воістину Воскрес!"

"В тебе сьогодні челендж "Відповіді на кожен коментар"? - "Тільки на проплачені"

"Ще й заморочується - відповідає" - "Люблю людей"

"Такий самий" - "Але з родзинкою"

"Потап, що за приколи?" - "Пане Олеже, вибачте, просто секунда сільського господарства".

Репер любить поспілкуватися у коментарях (скриншот)