Потап знайшов "заміну" Насті Каменських та виступив з "російським ретро" (відео)

Співак Потап (Олексій Потапенко), який нещодавно потрапив у скандал через "російське ретро" у Німеччині , усе ж дав концерт. На сцену артист вийшов не з Настею Каменських. Дружину репера "замінила" інша дівчина.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Telegram-канал "МУЗВАР", Instagram артиста.

Що відомо про виступ Потапа у Німеччині, а також ким він "замінив" Каменських, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Потап вийшов на сцену після скандалу

Так, після скандалу з афішею, на який виступ Потапа анонсувався як "російське ретро", артист не скасував концерт. Натомість він заявив про заміну афіші, вибачився, та усе ж вирушив до Німеччини.

У своєму Instagram репер показав фрагменти виступи, при цьому одне з відео він підписав так: "Найкращий день ,коли ми на сцені".

Втім, Потап показав лише фрагмент, на якому він виконував пісню українською, а про те, що співав ще й старі хіти російською, ніби вирішив промовчати.

Але у мережі усе одно з'явилося відео, на якому артист виконував пісні з минулого. "Дісталося" й дівчині, яка "замінила" Каменських.

"Потап таки дістався берега. Солдат заочного ТРО в Барселоні дав перший концерт з моменту повномасштабного вторгнення у проросійському клубі в Німеччині. Там разом з учасником гурту MOZGI Dred, ді-джеєм та солісткою він виконав російськомовну солянку хітів", - повідомляє "МУЗВАР".

Допис у Telegram-каналі "МУЗВАР" (скріншот)

"Відбулося все це дійство під соусом "Ukrainian/Russian Party". Тобто, досі створювати спільний культурний простір для артиста - ок. Це в принципі все, що вам треба знати про Потапа він же Ротар. Всі жіночі партії виконувала нікому невідома Дарʼя Шевченко родом з Дніпра", - додали автори допису.

Потап у Німеччині. Співає старі пісні російською... pic.twitter.com/zAcjHSfdvZ — Поліна Іваненко (@polinarbcua) April 7, 2024

Як на це реагує мережа

Під відео, якими Потап ділився у своїх соцмережах, з'явилося чимало критики. Коментатори пишуть: