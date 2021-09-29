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Потап рассказал, что видел Настю Каменских в списке элитных проституток

Новина українською →
Среда 29 сентября 2021 22:31
Потап рассказал, что видел Настю Каменских в списке элитных проституток Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Автор: Роман Мирончук

Потап и Настя Каменских долго скрывали свои отношения от общественности, пока неожиданно не объявили о свадьбе. Продюсер и рэпер признался, что в то время ходило много слухов, и он даже видел список элитных проституток, в котором была его будущая жена.

Об этом Потап рассказал в программе "Позаочі".

"Люди придумывали, что я какой-то депутатский сынок, а Настя - проститутка из Одессы. Я видел каталог, где были артистки и цены за ночь, типа Даша Астафьева, Настя Каменских и Вера Брежнева", - сообщил Потап.

Он посмотрел на этот список и внимательно изучил там указанные цены, а после этого позвонил троим певицам, и рассказал, сколько они стоят. При этом артистки еще возмущались, почему они стоят меньше, чем другие.

"Мне знакомый говорит: "Они же еще поют, и можно с ними провести ночь". Вот такая история", - добавил Потап.

Потап рассказал, что видел свою жену в списке элитных проституток (видео: YouTube)

Напомним, Потап похвастался заботливой женой-хозяюшкой. Он опубликовал новое фото своей жены Насти Каменских, на котором она предстала в домашнем образе. Также он рассказал, какая у него заботливая супруга.

Мы также писали о том, что журналисты показали дорогие автомобили украинских звезд, включая машину Потапа. Рэпер уже долгие годы верен одной марке авто.

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Настя Каменских Потап
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