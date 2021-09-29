ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Потап розповів, що бачив Настю Каменських у списку елітних повій

Новость на русском →
Середа 29 вересня 2021 22:31
Потап розповів, що бачив Настю Каменських у списку елітних повій Фото: Потап і Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Автор: Роман Мирончук

Потап і Настя Каменських довго приховували свої стосунки від громадськості, поки несподівано не оголосили про весілля. Продюсер і репер зізнався, що в той час ходило багато чуток, і він навіть бачив список елітних повій, в якому була його майбутня дружина.

Про це Потап розповівши у програмі "Позаочі".

"Люди придумували, що я якийсь депутатський синок, а Настя - повія з Одеси. Я бачив каталог, де були артистки і ціни за ніч, типу Даша Астаф'єва, Настя Каменських і Віра Брежнєва", - повідомив Потап.

Він подивився на цей список і уважно вивчив там зазначені ціни, а після цього подзвонив трьом співачкам, і розповів, скільки вони коштують. При цьому артистки ще обурювалися, чому вони коштують менше, ніж інші.

"Мені знайомий каже:"Вони ж ще співають, і можна з ними провести ніч". Ось така історія", - додав Потап.

Потап розповів, що бачив свою дружину в списку елітних повій (відео: YouTube)

Нагадаємо, Потап похвалився турботливою дружиною-господинею. Він опублікував нове фото своєї дружини Насті Каменських, на якому вона постала в домашньому образі. Також він розповів, яка у нього турботлива дружина.

Ми також писали про те, що журналісти показали дорогі автомобілі українських зірок, включаючи машину Потапа. Репер вже довгі роки вірний одній марці авто.

Читайте РБК-Україна в Google News
Настя Каменських Потап
LITE
Свято 29 вересня: що категорично не можна робити в цей важливий день, прикмети
Свято 29 вересня: що категорично не можна робити в цей важливий день, прикмети