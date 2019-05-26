Потап рассказал, как долго планировал свадьбу с Каменских

Потап и Настя, которые более 13 лет вместе выступали на сцене, поженились 23 мая. Слухи о том, что между артистами нечто большее, чем просто сотрудничество пошли давно, однако сами участники экс-дуэта "Потап и Настя" заявили о своих отношениях в день бракосочетания. Спустя несколько дней рэпер Алексей Потапенко рассказал, как долго он готовился к свадьбе со своей возлюбленной.

"Непростое украшение, Настя Каменских, как мы долго с тобой ждали этого дня", - неоднозначно написал украинский артист на своей странице.

Потап и Настя поженились – сколько артисты встречались до свадьбы (фото: instagram.com/realpotap)

В комментариях также считают, что отношения Потапа и Насти длились очень долго:

Леша поздравляю вас, а особенно тебя! Ты добивался этого дня многие годы!

Чего тянули?

Очень трогательные отношения! Счастья вам.

Ми тоже ждали, когда же вы будете вместе. Счастья вам и добра.

Этого ждали все МЫ!

Ранее в сети предположили, что отношения Потапа с Настей разрушили брак рэпера с Ириной Горовой.

Напомним, что ранее Потап и Настя отправились в свадебное путешествие.

Кстати, ранее мы писали о том, что поклонники Насти Каменских и Потапа заметили интересную деталь на свадебных видео.

А также мы рассказывали о том, как прошел второй день свадьбы Насти Каменских и Потапа.