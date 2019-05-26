Потап розповів, як довго планував весілля з Каменських

Потап і Настя, які більше 13 років разом виступали на сцені, одружилися 23 травня. Чутки про те, що між артистами щось більше, ніж просто співпраця пішли давно, однак самі учасники екс-дуету "Потап і Настя" заявили про свої стосунки в день одруження. Через кілька днів репер Олексій Потапенко розповів, як довго він готувався до весілля зі своєю коханою.

"Непроста прикраса, Настя Каменських, як ми довго з тобою чекали цього дня", - неоднозначно написав український артист на своїй сторінці.

Потап і Настя одружилися – скільки артисти зустрічалися до весілля (фото: instagram.com/realpotap)

У коментарях також вважають, що відносини Потапа і Насті тривали дуже довго:

Льоша вітаю вас, а особливо тебе! Ти домагався цього дня багато років!

Чого тягнули?

Дуже зворушливі стосунки! Щастя вам.

Ми теж чекали, коли ж ви будете разом. Щастя вам і добра.

Цього чекали всі МИ!

Раніше в мережі припустили, що відносини Потапа з Настею зруйнували шлюб репера з Іриною Горовий.

Нагадаємо, що раніше Потап і Настя вирушили у весільну подорож.

До речі, раніше ми писали про те, що шанувальники Насті Каменських і Потапа помітили цікаву деталь на весільних відео.

А також ми розповідали про те, як пройшов другий день весілля Насті Каменських і Потапа.