Потап раптово звернувся до Каменських після її пісні про кохання з іншим: "Дякую за все" (фото)

Що сказав Потап

Річ у тому, що Каменських за останні дні зробила декілька дописів у соцмережах, у них вона розповідала про нову пісню. Співачка випустила трек "Tu y Yo". Але вона не стала розповідати, хто причетний до його створення.

Потапа, ймовірно, це зачепило. І тому він нагадав про себе й дав усім зрозуміти, що теж працював над новою піснею дружини. Мало того, він написав про Каменських, а потім і зовсім подякував їй "за все".

Потап подякував Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

"Все, що я знав на іспаньйолі, було просто "Hola!" і "Грасіас". Але коли я зайшов у студію Алі Альвареса в Маямі, я виніс просту ідею пісні "Tu y Yo" або "you and I". І вгадайте що? Алі сподобався цей концепт, і неймовірно талановитий Маріо Касерас зробив над ним свою магію.

Разом ми вирушили у глибину емоцій, вплітаючи драматичну історію через слова та музику. Душевна Наста віддала собі все і пов'язалася з піснею, як ніхто інший. Це все сталося кілька років тому, до того, як хаос COVID і війна поглинули нас. Ось і настав час "Tu y Yo" політати. Дякую за все", - написав Потап.

Потап публічно заговорив про Каменських (скріншот)

Що відомо про стосунки Потапа й Каменських

Вже понад рік навколо зіркової пари ходять чутки. У ЗМІ регулярно з'являється інформація про те, що Потап і Каменських нібито вже розлучилися, але приховують це від фанів.

Втім, сама співачка такі чутки коментує не дуже охочі. Навесні Каменських лише "підігріла" інтерес фанів, коли заявила, що вона "не разом" з Потапом.