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Потап внезапно обратился к Каменских после ее песни о любви с другим: "Спасибо за все" (фото)

Потап поблагодарил "за все" Каменских (instagram.com/realpotap)
Автор: Полина Иваненко

Рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) внезапно напомнил о себе. На фоне того, что его жена Настя Каменских выпустила песню, в которой пела о "запретной" любви и страсти с другим мужчиной, артист решил сделать новое заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост с Instagram-страницы Потапа.

Что сказал Потап

Дело в том, что Каменских за последние дни сделала несколько постов в соцсетях, в них она рассказывала о новой песне. Певица выпустила трек "Tu y Yo". Но она не стала рассказывать, кто причастен к его созданию.

Потапа, вероятно, это задело. Поэтому он напомнил о себе и дал всем понять, что тоже работал над новой песней жены. Мало того, он написал о Каменских, а затем и вовсе поблагодарил ее "за все".

Потап поблагодарил Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

"Все, что я знал на испаньоле, было просто "Hola!" и "Грасиас". Но когда я зашел в студию Али Альвареса в Майами, я вынес простую идею песни "Tu y Yo" или "you and I". И угадайте что? Али понравился этот концепт, и невероятно талантливый Марио Касерас совершил над ним свою магию.

Вместе мы отправились в глубину эмоций, вплетая драматическую историю через слова и музыку. Душевная Настя отдала всю себя и связалася с песней, как никто другой. Это все произошло несколько лет назад, прежде чем хаос COVID и война поглотили нас. Вот и пора "Tu y Yo" полетать. Спасибо за все", - написал Потап.

Потап публично заговорил о Каменских (скриншот)

Что известно об отношениях Потапа и Каменских

Уже больше года вокруг звездной пары ходят слухи. В СМИ регулярно появляется информация о том, что Потап и Каменских якобы уже развелись, но скрывают это от фанатов.

Впрочем, сама певица такие слухи комментирует не очень охотно. Весной Каменских лишь "подогрела" интерес фанатов, когда заявила, что она "не вместе" с Потапом.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Каменских поведала радостную новость.

Кроме того, недавно стало известно, что ведущий "Хто зверху?" честно сказал, сколько тратит в месяц.

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