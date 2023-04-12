"Ми ж не разом". Каменських висловилася про стосунки з Потапом уперше після чуток про розлучення

Настя Каменських несподівано проговорилася про те, що зараз відбувається у її стосунках із Потапом. До мережі потрапив скріншот її листування із представником ЗМІ про чоловіка.

Каменських приголомшила шанувальників

Нещодавно почали гуляти чутки про те, що в сім'ї у Потапа та Насті Каменських не все так гладко. І хоча на публіці обидва артисти стверджують, що все добре, з'являються факти, що це не так.

У мережі з'явилося листування Насті Каменських із представником одного із ЗМІ. Журналіст попросив артистку передати інформацію чоловікові.

Але відповідь Каменських приголомшила. Настя повідомила, що не може нічого передати Потапу, бо вони не разом.

"Ми ж не разом зараз", - написала артистка.

Що саме Каменських мала на увазі – невідомо.

Що відомо про стосунки Потапа та Каменських

Настя Каменських та Потап зіграли весілля у Києві у 2019 році. Свої стосунки вони довго приховували від публіки. Наприкінці 2023 року почали ходити чутки про те, що у пари почалися якісь проблеми.

Тим більше, що екс-підопічна продюсера GIP C звинуватила його в тому, що він схиляв її до інтиму. Нібито таку поведінку Потап виявляв ще перед весіллям із Настею.

Потап та Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Підігрівають чутки й те, що пара перестала публікувати загальний контент у соціальних мережах, вітати один одного зі святами та згадувати у постах. Фанати відзначають, що раніше вони постійно фігурували один в одного на сторінках.

Нещодавно Настя Каменських поспілкувалася з фанатами на цю тему і навіть чесно відповіла на пряме питання про розлучення.

"Я не розлучаюся з чоловіком. У мене все добре", - заявила вона.

Але із зали почали питати про те, де зараз перебуває її чоловік. На що Каменських доволі різко відповіла.

"Моє сонечко, ми ж не близнюки, щоб ходити разом. Потрібний Потап? Подзвони йому, напиши йому та спитай", - сказала співачка фанату.

Потап та Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)