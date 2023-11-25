Ведучий "Хто зверху?" чесно сказав, скільки витрачає на місяць

Український телеведучий Богдан Шелудяк, якому нещодавно діагностували серйозну хворобу, розповів про те, як змінилися його заробітки під час повномасштабної війни РФ проти нашої країни. Блогер зізнався, скільки грошей йому потрібно для комфортного життя.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це ведучий "Хто зверху?" розповів в інтерв'ю для NV .

Як змінилися заробітки Шелудяка

За словами ведучого, нині він не може відстежувати, наскільки менше або більше заробляє. Шелудяк пояснив це тим, що він "багато інвестує".

"Мої заробітки зараз постійно змінюються. Вони то вищі, то нижчі. Зараз моїми основними джерелами доходу є Instagram і крипта. Також інколи зйомки на гонорарній основі. Наприклад, як от "Хто зверху?".

Раніше я вів нотатки, де чітко та структуровано записував свої прибутки та витрати. Зараз це трішки закинув, оскільки багато інвестую в різні проєкти. Відповідно, шляхом цього збільшилися суми витрат", - розповів блогер.

Ведучий пояснив, на що витрачає гроші (фото: instagram.com/bushe8)

Скільки Шелудяк витрачає на місяць

Ведучий також розповів, що нині у нього окремі бюджети. Одну частину грошей він витрачає виключно на життя та власні потреби. А друга йде на допомогу ЗСУ та його родичам.

"Якщо взяти суто те, скільки мені потрібно грошей для життя, не враховуючи бізнес-проєкти, - близько півтори тисячі доларів. Це харчування, пальне, відпочинок і побутові моменти типу оплати квартири та комунальних послуг. Плюс, я допомагаю своїй родині та закриваю збори для ЗСУ. Це ще окремі бюджети", - пояснив Шелудяк.

Буше розповів, скільки витрачає (фото: instagram.com/bushe8)

Що відомо про хворобу Шелудяка

Нагадаємо, на початку листопада ведучий повідомив про невтішний діагноз. Він ледве ходив і говорив. Лікарі діагностували "синдром Гійєна-Барре".

Потім Шелудяк описав повну картину свого захворювання. Він зізнався, що спочатку думав, що це "кінцева зупинка". Нині блогеру вже краще.