Потап публічно звернувся до Каменських у важливий день, але та його проігнорувала

Потап ніжно звернувся до Каменських

Так, артист вирішив привітати дружину публічно. Він розмістив допис з фото Каменських, а також залишив декілька ніжних слів.

"Я тобою пишаюсь, я тебе співаю, з днем народження, крихітко", - написав Потап.

Допис репера (скріншот)

Як відреагувала Каменських

За шість годин з моменту публікації допису співачка так і не прокоментувала ніжні слова чоловіка. Вона не залишила якусь реакцію ані на сторінці Потапа, ані у себе в Stories, хоча зазвичай Каменських робить репости й дякує за привітання.

Натомість ще зранку вона розмістила власний допис. У ньому співачка розповіла, чого хоче та чим нині займається.

"У свій День народження я хочу загадати бажання, щоб всі, хто ще вагається, відкрили себе справжнього, перестали боятись бути собою. Із захватом я експериментую, обожнюю бути різною, це те що надихає мене", - написала Каменських.

Допис співачки (скріншот)

"Тому я хочу, щоб і ви зробили крок назустріч собі, розкривали світові різні грані своєї особистості та ставили себе на перше місце, незалежно від думки оточуючих. Не втрачайте свою самоідентичність, коли стикаєтесь з негативом. Адже це неймовірне щастя - не грати, а жити", - додала вона.

Вона закликала фанів не боятися бути собою, експериментувати та допомагати. Також Каменських порадила не боятися помилок та пам'ятати, що кожна людина - "особливість з великої літери".

Стосунки Потапа і Каменських - чому ходять чутки про розлучення пари

Ще у листопаді минулого року у ЗМІ та мережі почали говорити про ймовірний кінець стосунків артистів. Так, про це сказав радіоведучий Артур Адамов, який посилався на "інсайдерську інформацію".

А згодом чутки про розлучення Потапа і Каменських коментував блогер Богдан Беспалов. За його словами, вже скоро співачка нібито змінить музичний лейбл і вже тоді наважиться розповісти про зміни в особистому житті.