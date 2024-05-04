Потап публично обратился к Каменских в важный день, но она его проигнорировала

Потап нежно обратился к Каменских

Так, артист решил поздравить жену публично. Он разместил пост с фото Каменских, а также оставил несколько нежных слов.

"Я тобой горжусь, я тебя пою, с днем рождения, кроха", - написал Потап.

Пост репера (скриншот)

Как отреагировала Каменских

За шесть часов с момента публикации поста певица так и не прокомментировала нежные слова мужа. Она не оставила какую-либо реакцию ни на странице Потапа, ни у себя в Stories, хотя обычно Каменских делает репосты и благодарит за поздравления.

Зато утром она разместила собственный пост. В нем певица рассказала, чего хочет и чем сейчас занимается.

"В свой День рождения я хочу загадать желание, чтобы все, кто еще сомневается, открыли себя настоящего, перестали бояться быть собой. С восторгом я экспериментирую, обожаю быть разной, это вдохновляет меня", - написала Каменских.

Сообщение певицы (скриншот)

"Поэтому я хочу, чтобы и вы шагнули навстречу себе, раскрывали мировые разные грани своей личности и ставили себя на первое место, независимо от мнения окружающих. Не теряйте свою самоидентичность, когда сталкиваетесь с негативом. Ведь это невероятное счастье - не играть, а жить", - добавила она.

Она призвала фанатов не бояться быть собой, экспериментировать и помогать. Также Каменских посоветовала не бояться ошибок и помнить, что каждый человек - "личность с большой буквы".

Отношения Потапа и Каменских - почему ходят слухи о разводе пары

Еще в ноябре прошлого года в СМИ и сети стали говорить о вероятном конце отношений артистов. Так, об этом сказал радиоведущий Артур Адамов, ссылавшийся на "инсайдерскую информацию".

А потом слухи о разводе Потапа и Каменских комментировал блогер Богдан Беспалов. По его словам, уже скоро певица якобы сменит музыкальный лейбл и уже тогда решится рассказать об изменениях в личной жизни.