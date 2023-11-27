Потап та Каменських розлучилися? Стало відомо, чому пара не зізнається

Чутки про те, що Потап та Настя Каменських розійшлися ходять уже давно. Парочку вже давно ніхто не бачив разом, а сам Олексій Потапенко закордоном, а Настя - в Україні. При цьому всьому знаменитості зберігають мовчання і зізнаються, що не разом.

Чому пара не зізнається - читайте у матеріалі Styler нижче.

Чи розійшлися Потап та Настя Каменських

Наприклад, блогер і радіоведучий Артур Адамов у програмі на Люкс ФМ поділився інсайтом і відкрив завісу таємниці про відносини зірок.

"Нещодавно я почув у приватній розмові, що Потам та Настя Каменських розлучилися. Він зараз живе за кордоном, а Настя тусується в Україні. З собачкою в лісі гуляє – я бачив у Instagram. Я не можу зрозуміти, чому це вона в Україні. Вони а разом їхали. Вона дуже швидко повернулася", - сказав він.

Він зазначив, що наразі Каменських поки що не готова повідомити про своє рішення, проте через деякий час знаменита пара офіційно оголосить про розлучення.

"Буквально за тиждень вони оголосять про це", - зазначив Адамов.

Так, Богдан Беспалов у своєму новому відео розповів, що Настя вже кілька місяців веде переговори з одним із відомих музичних лейблів, щоби приєднатися до нього.

Після цього вона оголосить про те, що стосунки з Потапом - закінчено.

"Настя - розумна дамочка. Вона намагається відійти від імені Олексія та його репутації та зробити свій фундамент", - розповів блогер.

За словами Беспалова, Настя готує "план відходу" до серйозніших гравців шоу-бізнесу.

Нагадаємо, що Настя та Потап одружилися у травні 2019 року, до цього вони ретельно приховували свої стосунки від публіки. До цього репер був одружений з Іриною Горовою, яка народила йому сина Андрія.

Чим "зашкварився" Потап

Останні два роки український репер і продюсер Потап неодноразово опинявся в епіцентрі скандалів. Зазначимо, що один з останніх скандалів з Потапом - аж надто "зашкварний". Нещодавно його помітили в Дубаї, де він розважався в елітному ресторані, де були й росіяни.

А до цього багато українців критикували репера за те, що він виїхав із країни за кілька днів до початку війни, таким чином ховаючись від мобілізації.