Співак-"копія" Олега Винника зізнався, чи готовий піти на фронт

Український співак Андрій Кравченко, якому часто дорікають, що його зовнішність і творчість є копією артиста Олега Винника, відповів, чи перебуває він на військовому обліку, і чи готовий піти на фронт.

Чи стоїть співак на військовому обліку

Так, "двійник" Винника запевняє: він перебуває на військовому обліку.

"Я був у військкоматі на початку війни. Я трошки навіть, не в територіальній обороні, але чергування навіть були в нас. Я був і в селі в Кіровоградській області, їздив і до Києва. Ми там чергували", - розповів Андрій.

На питання журналістки, чому виконавець не поїхав до своїх родичів у Чернігів, той відповів, що розумів, що там на нього чекала б "вірна смерть.

"Думаєте, я не хотів? Я вже переодягався у форму, туди хотів пробиратися, але я розумів, що там вірна смерть. Ну от попросту на вірну смерть. В полі я один не воїн", - сказав співак.

Андрій Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Також він зізнався, чи піде на фронт, якщо виникне така необхідність.

"Якщо треба буде на фронті, то піду. Якщо я там буду дійсно потрібен. Але якщо дивитися об'єктивно, де я можу зробити більше: на даному етапі чи на фронті, як, наприклад, командиру зводу чи на сцені, де я можу морально психологічно забезпечити мільйони людей", - зазначив артист.

Відомо, що Кравченко вивчав військову психологію та має відповідне звання, тому в разі потреби піде працювати за фахом на війну.

"Військовий психолог може сісти пограти на гітарі для своїх побратимів, і тим самим вони будуть забезпечені на пів року вперед. А може просто керувати штурмовою там бригадою чи ротою якоюсь. Ну я себе поки що військовим не бачу", - зізнався "двійник" Винника.

"Ну от дійсно, де я міг би піти… з автоматом захищати. Якщо дивитися об'єктивно, думаю, що тут можу більше зробити на даному етапі. Але якщо потрібно буде - то піду", - підсумував виконавець.