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Поступок Меган Маркл поразил британцев: детали и видео

STYLERЖизнь    07.01.2020 - 22:10
Поступок Меган Маркл поразил британцев: детали и видео
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл сделала неожиданный поступок на публике

Меган Маркл и принц Гарри совершили первую поездку в 2020 году. Герцоги Сассекские посетили Канаду 5 января. При этом Меган сделала трогательный поступок, который впечатлил всех поклонников герцогини.

Меган Макрл отбежала от своих охранников и несмотря на дождь кинулась к маленькой девочке, которая стояла вместе с другими людьми за ограждением и наблюдала за королевской семьей.

На фанатском аккаунте в Twitter появилось видео, на котором Меган увидела девочку в красном, подбежала к ней, пожала ей руку и о чем-то с ней пообщалась. После этого она подошла пожать руку и других людей, которые были у ограждения.

Видео можете посмотреть здесь.

"Меган Маркл, самый милый человек, который бежит сквозь дождь на каблуках, чтобы поприветствовать маленькую девочку", - говорится в подписи к видео.

Этот поступок поразил британцев. Ожидается, что Меган Маркл и принц Гарри вернутся в Великобританию до дня рождения Кейт Миддлтон, которой 9 января исполнится 38 лет.

Напомним, что Рождество и Новый год Меган Маркл встретила в Канаде вместе с принцем Гарри, сыном Арчи и своей мамой. Они отдыхали в особняке на острове Ванкувер. При этом они не сами обустроили себе комфортные условия, а обратились за помощью к музыкальному продюсеру Дэвиду Фостеру.

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