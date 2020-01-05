Каждый год одно и то же: Меган Маркл пообещала фанатам стать лучше

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня Сассекская сделала громкое заявление

Меган Маркл неоднократно нарушала королевские правила и продолжает это делать. Ведь, несмотря на запрет пользоваться социальными сетями, поклонники бывшей актрисы до сих пор находят ее прошлые списки новогодних обещаний.

Бывшая актриса обновляет список каждый год, однако, как известно, исполнять обещания ей удается с трудом.

"Пробежать марафон. Перестать грызть ногти. Прекратить ругаться. Освежить французский. Так выглядит мой список новогодних обещаний каждый год", - поделилась экс-актриса.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

К слову, королева Великобритании Елизавета II обычно никогда не комментирует скандалы, которые связаны с ее семьей, однако во время традиционной рождественской речи королева заявила, что уходящий год прошел не очень гладко.

И, глядя на список Маркл, становится понятно, почему Елизавета II считает, что временами путь "был откровенно ухабистым". Ведь уследить за каждым членом семьи и учить каждого манерам - не так легко, как может показаться.

Напомним, что близкая подруга принца Чарльза американская актриса Стефани Пауэрс жестко раскритиковала Меган Маркл за то, что герцогиня превращает жизнь королевской семьи в свое собственное шоу.

Она отметила, что Меган делает все, чтобы быть звездой и всячески старается привлечь к себе внимание, но это совсем не та модель поведения, которой ей нужно придерживаться.