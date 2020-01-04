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Антиэкологично: Меган Маркл попала в скандал из-за неуместного подарка

STYLERПерсоны    04.01.2020 - 17:09
Антиэкологично: Меган Маркл попала в скандал из-за неуместного подарка
Меган Маркл и принц Гарри попали в скандал (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцоги Сассекские были раскритикованы британской журналисткой

38-летняя Меган Маркл и ее 35-летний супруг принц Гарри поехали отдохнуть в Канаду вместе с семимесячным сыном Арчи. Однако, даже находясь далеко от родного дома, они подвергаются критике со стороны различных экспертов и журналистов.

Отмечается, что герцоги Сассекские остановились в доме российского олигарха, где устроили праздник для маленького мальчика. В особняк пришел Санта-Клаус и преподнес Арчи в качестве подарка книги, конструктор и "сухой" бассейн с мячиками.

Антиэкологично: Меган Маркл попала в скандал из-за неуместного подаркаМеган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Однако британская журналистка Лоури Тернер уверена, что подарок, который подарили герцоги Сассекские своему ребенку, просто неприемлем из-за большого количества пластика.

"В этом бассейне использовано просто ужасающее количество пластика. Покупать такой, значит персонально принимать участие в "убийстве" нашей планеты!" - заявила с возмущением девушка в прямом эфире шоу Джереми Вайна.

Источники утверждают, что бассейн был подарен поклонниками, но и этот аргумент не заставил журналистку изменить свое мнение. Она лишь заявила, что подобную вещь было крайне возмутительно принимать в качестве презента.

Напомним, что Меган Маркл утаила от общественности важный момент своей жизни. Оказалось, что Маркл была замужем за своим бойфрендом, с которым встречалась 6 лет. Инсайдер рассказал, что стало причиной развода.

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