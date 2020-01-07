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Вчинок Меган Маркл вразив британців: деталі і відео

STYLERЖиття    07.01.2020 - 22:10
Вчинок Меган Маркл вразив британців: деталі і відео
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл зробила несподіваний вчинок на публіці

Меган Маркл і принц Гаррі здійснили першу поїздку в 2020 році. Герцоги Сассекські відвідали Канаду 5 січня. При цьому Меган зробила зворушливий вчинок, який вразив всіх шанувальників герцогині.

Меган Макрл відбігла від своїх охоронців і незважаючи на дощ кинулася до маленької дівчинки, яка стояла разом з іншими людьми за огорожею і спостерігала за королівською родиною.

На фанатському акаунті в Twitter з'явилося відео, на якому Меган побачила дівчинку в червоному, підбігла до неї, потисла їй руку і про щось з нею поспілкувалася. Після цього вона підійшла потиснути руку і інших людей, які були біля огорожі.

Відео можете подивитися тут.

"Меган Маркл, наймиліша людина, яка біжить крізь дощ на підборах, щоб привітати маленьку дівчинку", - йдеться у підписі до відео.

Цей вчинок вразив британців. Очікується, що Меган Маркл і принц Гаррі повернуться до Великобританії до дня народження Кейт Міддлтон, якій 9 січня виповниться 38 років.

Нагадаємо, що Різдво і Новий рік Меган Маркл зустріла в Канаді разом з принцом Гаррі, сином Арчі і своєю мамою. Вони відпочивали в особняку на острові Ванкувер. При цьому вони не самі облаштували собі комфортні умови, а звернулися за допомогою до музичного продюсера Девіда Фостера.

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