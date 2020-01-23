Постраждати може кожен: шахраї придумали нову аферу

Шахраї в Україні (Колаж РБК-Україна)

Шахраї використовують дані користувачів, які крадуть в інтернеті

Шахраї придумали нову схему, за допомогою якої обманюють людей на тисячі гривень. Для того, щоб заволодіти великими сумами грошей, вони використовують дані українців, які перебувають у розпорядженні організацій по видачі дрібних швидких кредитів.

Для того, щоб скористатися послугами швидких кредитів, користувачам достатньо зайти в інтернет, заповнити форму-заявку і прикласти свою фотографію з розгорнутим паспортом. На деяких сайтах потрібно додатково прикріпити скан або фотографію паспорта, вказати реквізити карти або рахунку.

Як працює схема шахрайства

Аферисти знайшли спосіб перехоплювати дані, які користувачі завантажують на сайт компанії швидких кредитів. Вони використовують дані, щоб відкривати такі ж дрібні кредити, але в інших організаціях. При цьому вони змінюють тільки номер рахунку або номер карти. Цей рахунок потім дуже складно відстежити.

Також шахраї за допомогою комп'ютера можуть змінювати фотографію на сканах документів. А через якийсь час користувач, який скористався послугою швидко-позики та вчасно погасив кредит, одержує повідомлення або дзвінок про те, що він повинен організації гроші й відсотки.

Якщо користувач відмовляється від повернення грошей, то співробітники компанії починають обривати телефони близьких і друзів позичальника з погрозами та вимогами повернути всю суму.

Наступним етапом може стати передача боргу компаніям, які спеціалізуються на поверненні боргів.

Як довести відсутність боргу

Шахраї часто беруть у борг невеликі суми грошей, через те, що для цього не потрібно особиста присутність і підписання документів. Зазвичай працівники компанії починають дзвонити за вказаними телефонами, якщо прострочка склала невеликий термін.

Якщо написати заяву в поліцію від власного імені, то там розведуть руками й скажуть, що таку заяву повинна скласти організація.

Єдиний спосіб, яким можна убезпечити себе від шахрайства – це уважніше ставиться до своєї особистої інформації та не передавати скани та фото документів через інтернет третім особам.

Також варто регулярно перевіряти свою кредитну історію.