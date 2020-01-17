Мошенники в Украине: аферисты придумали новый способ "развода" на деньги

Мошенники в Украине (фото: РБК-Украина)

Мошенники в Украине выманивают у доверчивых украинцев деньги

Мошенники в Украине продолжают придумывать все новы и новые способы обмана людей. На удочку аферистов попадаются доверчивые граждане. К сожалению, вернуть похищенную сумму с банковской карты практически нереально, поэтому стоит быть более бдительными и не доверять непроверенным людям на сайтах бесплатных объявлений.

Одна из украинок рассказала, как ее обманули на сайте бесплатных объявлений.Она хотела продать детское автокресло.

"Звонят и говорят: "Мы занимаемся закупкой б/у автокресел. Реставрируем и потом дальше себе продаем. Единственное, что мы не работаем с налом, только по безналу. Поэтому там банковская карта у вас есть, чтобы сбросить деньги? Когда увидите, что средства пришли, приедет курьер и заберет автокресло", - цитирует "Сегодня" девушку.

Курьер к девушке так и не пришел, но потом позвонили якобы из банка и сказали, что карта заблокирована и что сейчас, придерживаясь инструкций, сотрудник банка поможет разблокировать карту в телефонном режиме. Потом пришла смс и деньги со счета украинки исчезли.

"Фактически в онлайне мошенники заставили клиента заходить в собственный интернет-банкинг. Они одновременно с ней делали тоже самое, а потом, когда они пытались с ее счета списать средства – пришел одноразовый пароль в SMS и она в онлайне сообщила его мошенникам", - рассказал Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации международных платежных систем.

Психологи отмечают, что обычно мошенники звонят либо рано утром или в конце рабочего дня. В это время человек ослаблен и может легко поддаться на обман.

Прежде чем, отправить свои данные кому-либо, помните, что ни один сотрудник банка не будет спрашивать вас секретную информацию по карте. Если это происходит, знайте, что это аферисты.