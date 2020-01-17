ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мошенники в Украине: аферисты придумали новый способ "развода" на деньги

STYLERЖизнь    17.01.2020 - 11:59
Мошенники в Украине: аферисты придумали новый способ "развода" на деньги
Мошенники в Украине (фото: РБК-Украина)

Мошенники в Украине выманивают у доверчивых украинцев деньги

Мошенники в Украине продолжают придумывать все новы и новые способы обмана людей. На удочку аферистов попадаются доверчивые граждане. К сожалению, вернуть похищенную сумму с банковской карты практически нереально, поэтому стоит быть более бдительными и не доверять непроверенным людям на сайтах бесплатных объявлений.

Одна из украинок рассказала, как ее обманули на сайте бесплатных объявлений.Она хотела продать детское автокресло.

"Звонят и говорят: "Мы занимаемся закупкой б/у автокресел. Реставрируем и потом дальше себе продаем. Единственное, что мы не работаем с налом, только по безналу. Поэтому там банковская карта у вас есть, чтобы сбросить деньги? Когда увидите, что средства пришли, приедет курьер и заберет автокресло", - цитирует "Сегодня" девушку.

Курьер к девушке так и не пришел, но потом позвонили якобы из банка и сказали, что карта заблокирована и что сейчас, придерживаясь инструкций, сотрудник банка поможет разблокировать карту в телефонном режиме. Потом пришла смс и деньги со счета украинки исчезли.

"Фактически в онлайне мошенники заставили клиента заходить в собственный интернет-банкинг. Они одновременно с ней делали тоже самое, а потом, когда они пытались с ее счета списать средства – пришел одноразовый пароль в SMS и она в онлайне сообщила его мошенникам", - рассказал Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации международных платежных систем.

Психологи отмечают, что обычно мошенники звонят либо рано утром или в конце рабочего дня. В это время человек ослаблен и может легко поддаться на обман.

Прежде чем, отправить свои данные кому-либо, помните, что ни один сотрудник банка не будет спрашивать вас секретную информацию по карте. Если это происходит, знайте, что это аферисты.

Новая схема мошенничества по телефону: стали известны детали аферы Раскрыта новая схема мошенничества: все детали ловкой аферы
Новости Украины мошенничество
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь