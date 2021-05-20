Постановщики номера Go_A ответили на обвинения в плагиате: притягивание за уши

"Уважаемая, Настя Михайлова, мы работаем исключительно по своим сценариям и концептам. И это, если говорить, конкретно о конкурсе Евровидение- является нашим условием. А если есть готовый сценарий, в готовящемся проекте - мы всегда привлекаем сценариста к работе, и участию непосредственно в проекте", - обратился Томильченко к Михайловой.

Томильченко уточнил, что они не имеют доступ к сценариям, так как являются фрилансерами на рынке.

"До вашей публикации, мы не знали о вашем существовании, не говоря уже о существовании вашего сценария. Мы не имеем доступ к каким-либо сценариям или творческим разработкам телеканалов. Являясь на рынке фрилансерами. Просмотрев ваш пост, мы не понимаем какое отношение ваша идея клипа, имеет к нашей сценической постановке на Евровидении. Кроме притягивания за уши", - высказался сценарист.

В своем посте Томильченко обрисовал идею своей постановки и добавил слайдшоу, которое участвовало в конкурсе.

"Если вкратце, идея нашего номера, это люди-"пилигримы", плывущие на "аллегорическом плоту" ,призывающие духа "Шума". Плот - это физический реквизит, основной сценографический элемент нашего номера, все это в стилистике кибер-панка. У танцоров в руках, кибер –бубны (прием автора), придуманные нами муз-инструменты с отсылом к стилистке кинофильма "Трон", - объяснил Томильченко.

Также сценарист попросил Анастасию Михайлову принести свои извинения коллективу и удалить пост с обвинениями.

"Просто своим желанием "хайпануть" на чужой идеи и работе большой команды, вы делаете плохо не только себе и нам, но и также привносите свои плохие флюиды зависти и обмана, в нашу работу сейчас тут в Роттердаме", - резюмировал он.