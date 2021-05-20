Постановники номера Go_A відповіли на звинувачення в плагіаті: притягання за вуха

"Шановна, Настя Михайлова, ми працюємо виключно за своїми сценаріями й концептами. І це, якщо говорити, конкретно про конкурс Євробачення - є нашою умовою. А якщо є готовий сценарій, в підготовлюваному проекті, ми завжди залучаємо сценариста до роботи, і участі безпосередньо в проекті", - звернувся Томільченко до Михайлової.

Томільченко уточнив, що вони не мають доступ до сценаріїв, через те, що є фрілансерами на ринку.

"До вашої публікації, ми не знали про ваше існування, не кажучи вже про існування вашого сценарію. Ми не маємо доступ до будь-яких сценаріїв або творчих розробок телеканалів. Будучи на ринку фрілансерами. Переглянувши ваш пост, ми не розуміємо яке відношення ваша ідея кліпу, має до нашої сценічної постановки на Євробаченні. Крім притягання за вуха", - висловився сценарист.

У своєму пості Томільченко змалював ідею своєї постановки і додав слайдшоу, яке брало участь у конкурсі.

"Якщо коротко, ідея нашого номера, це люди - "пілігрими", що пливуть на" алегоричному плоту", що закликають духа"шуму". Пліт - це фізичний реквізит, основний сценографічний елемент нашого номера, все це в стилістиці кібер-панку. У танцюристів в руках, кібер-Бубни (прийом автора), придумані нами муз - інструменти з відсилом до стилістки кінофільму "Трон", - пояснив Томільченко.

Також сценарист попросив Анастасію Михайлову перепросити у колектива і видалити пост зі звинуваченнями.

"Просто своїм бажанням "хайпанути" на чужій ідеї й роботі великої команди, ви робите погано не тільки собі й нам, але і також привносите свої погані флюїди заздрості й обману, в нашу роботу зараз тут в Роттердамі", - резюмував він.