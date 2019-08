Посольство Великобритании трогательно поздравило украинцев с Днем независимости известной песней

Британцы по-очереди процитировали слова из песни Тараса Петриненко

День независимости Украины 2019 не остался незамеченным и для посольства Великобритании с премьер-министром Борисом Джонсоном. Дипломаты трогательно поздравили украинцев с праздником, который отмечается 24 августа, и процитировали стих и песню Тараса Петриненко под названием "Украина".

Они зачитали текст легендарного хита Тараса Петриненко "Украина" на украинском языке, естественно, с акцентом. Ролик заканчивается поздравлениями от нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Он сказал "Слава Украине!", а посольство Великобритании ему ответило — "Героям слава!".

Искреннее поздравление опубликовано на странице украинского посольства в Лондоне в Twitter.

#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence #UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com/nJKMO4Dees