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Посольство Великобританії зворушливо привітало українців з Днем незалежності відомою піснею

STYLERЖиття    23.08.2019 - 21:42
Посольство Великобританії зворушливо привітало українців з Днем незалежності відомою піснею
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Британці по-черзі процитували слова з пісні Тараса Петриненка

День незалежності України 2019 не залишився непоміченим і для посольства Великобританії з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Дипломати зворушливо привітали українців з святом, що відзначається 24 серпня, і процитували вірш і пісню Тараса Петриненка під назвою "Україна".

Вони зачитали текст легендарного хіта Тараса Петриненка "Україна" українською мовою, звісно, з акцентом. Ролик закінчується привітаннями від нового прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Він сказав "Слава Україні!", а посольство Великобританії йому відповіло — "Героям слава!".

Щире вітання опубліковано на сторінці українського посольства в Лондоні в Twitter.

В коментарях українці подякували дипломатам за таке душевне привітання.

  • Молодці! Щире спасибі всім!
  • Слава Україні! Героям Слава!
  • Велике дякую вам від усієї України!

Посольство Великобританії зворушливо привітало українців з Днем незалежності відомою піснеюСкріншот коментарів (twitter.com/UkrEmbLondon)

Як ми раніше писали, Володимир Зеленський 22 серпня привітав українців з Днем державного прапора і осоромився. Справа в тому, що президент кілька разів назвав український прапор не синьо-жовтим, а жовто-синім.

Раніше ми повідомляли, що День державного прапора в Україні відзначають в Криму і на Донбасі, незважаючи на окупацію.

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