Посольство Великобританії зворушливо привітало українців з Днем незалежності відомою піснею

Британці по-черзі процитували слова з пісні Тараса Петриненка
День незалежності України 2019 не залишився непоміченим і для посольства Великобританії з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Дипломати зворушливо привітали українців з святом, що відзначається 24 серпня, і процитували вірш і пісню Тараса Петриненка під назвою "Україна".
Вони зачитали текст легендарного хіта Тараса Петриненка "Україна" українською мовою, звісно, з акцентом. Ролик закінчується привітаннями від нового прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.
Він сказав "Слава Україні!", а посольство Великобританії йому відповіло — "Героям слава!".
Щире вітання опубліковано на сторінці українського посольства в Лондоні в Twitter.
#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence #UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com/nJKMO4Dees— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 серпня 2019 р.
В коментарях українці подякували дипломатам за таке душевне привітання.
Скріншот коментарів (twitter.com/UkrEmbLondon)
Як ми раніше писали, Володимир Зеленський 22 серпня привітав українців з Днем державного прапора і осоромився. Справа в тому, що президент кілька разів назвав український прапор не синьо-жовтим, а жовто-синім.
Раніше ми повідомляли, що День державного прапора в Україні відзначають в Криму і на Донбасі, незважаючи на окупацію.