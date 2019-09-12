Последний теплый день: синоптики огорчили прогнозом погоды

Погода в Украине в пятницу, 13 сентября, порадует украинцев теплыми лучами солнца на почти безоблачном небе. Но уже в субботу, 14-го сентября, небо затянет облаками - на большинстве территорий страны пройдут дожди. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, завтра на Востоке, Юге и в Центре страны будет теплая и даже жаркая летняя погода. Столбики термометров покажут от +25 до +29 градусов. Правда ближайшая ночь напомнит, что на улице осень - в центральных областях +9... +13, теплее - на Юге (от +12 до +18).

В северных и западных областях будет совсем незначительная облачность. Температура на Севере +25... +27, этой ночью от +8 до +12 по Цельсию.

На Западе завтра прохладнее - от +22 до +27, ночью от +8 до +12.

В Киеве в пятницу, 13-го также будет тепло и без дождей - от +25 до +27 днем. Ближайшей ночью по-осеннему прохладно от +10... +12.

Погода в Украине 13 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Но уже в певый выходной день погода за окном напомнит о приходе осени. Большинство западных областей, Север, Центр и Восток Украины накроет дождями.

И если на Юге и Востоке температура снизится лишь на пару градусов, то на Севере, Западе и в Центре похолодает до +17... +22 градусов.

Тем не менее ночные показатели температуры несколько повысятся.

В Киеве в субботу также будет дождить, температура днем +20... +22 градуса.

Погода в Украине 14 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали украинцам, какая осень ожидается в 2019 году.

Также мы писали, что известный украинский астролог пророчит раннюю зиму и холодную снежную осень в Украине.