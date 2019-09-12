Останній теплий день: синоптики засмутили прогнозом погоди

Погода в Україні у п'ятницю, 13 вересня, порадує українців теплими променями сонця на майже безхмарному небі. Але вже в суботу, 14-го вересня, небо затягне хмарами - на більшості територій країни пройдуть дощі. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, завтра на Сході, Півдні і в Центрі країни буде тепла і навіть спекотна літня погода. Стовпчики термометрів покажуть від +25 до +29 градусів. Правда найближча ніч нагадає, що на вулиці осінь - у центральних областях +9... +13, тепліше - на Півдні (від +12 до +18).

У північних та західних областях буде зовсім незначна хмарність. Температура на Півночі +25... +27, вночі від +8 до +12 за Цельсієм.

На Заході завтра прохолодніше - від +22 до +27, вночі від +8 до +12.

У Києві в п'ятницю, 13-го також буде тепло і без дощів - від +25 до +27 вдень. Найближчої ночі по-осінньому прохолодно -від +10... +12.

Погода в Україні 13 вересня (фото: meteo.gov.ua)

Але вже в перший вихідний день погода за вікном нагадає про прихід осені. Більшість західних областей, Північ, Центр і Схід України накриє дощами.

І якщо на Півдні та Сході температура знизиться лише на кілька градусів, то на Півночі, Заході і в Центрі похолодає до +17... +22 градусів.

Тим не менш нічні показники температури трохи підвищаться.

У Києві в суботу також дощитиме, температура вдень +20... +22 градуси.

Погода в Україні 14 вересня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли українцям, яка осінь очікується в 2019 році.

Також ми писали, що відомий український астролог пророкує ранню зиму і холодну сніжну осінь в Україні.