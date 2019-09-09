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Температура в Украине завтра опустится до +8

Новости » Общество    09.09.2019 - 15:55
Температура в Украине завтра опустится до +8
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В некоторых регионах ожидается похолодание

Погода в Украине во вторник, 10 сентября, в некоторых регионах ухудшится, температура опустится до +8 тепла ночью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в восточной части Украины ночью ожидается температура от +8 до +13 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от +24 до +28 тепла.

На юге ожидается от +12 до +18 тепла ночью и от +24 до +28 в дневное время суток.

В центральной части страны будет от +11 до +13 ночью и от +24 до +27 днем.

На севере Украины ночью ожидается от +10 до +14 тепла. Днем стоит ожидать от +25 до +28 градусов.

В западной части страны столбики термометров ночью покажут от +10 до +13 тепла, днем от +22 до +26 градусов.

Температура в Украине завтра опустится до +8Фото: погода в Украине на 10 сентября (meteo.gov.ua)

Во всех регионах осадки в дневное время суток не ожидаются. Ночью возможны небольшие дожди.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на выходных, 14-15 сентября погода сильно изменится - ожидается существенное похолодание и осадки.

Напомним, 9 и 10 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Укргидрометцентр дал прогноз на сентябрь Сегодня в Украине ожидается облачная погода, днем до +29
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