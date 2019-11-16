Последние теплые дни: синоптики назвали дату прихода зимы в Украину

Погода в Украине на выходных принесет жителям страны последние довольно теплые дни, когда температура будет превышать +10 градусов. Но в скором времени синоптическая ситуация резко изменится. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра и Gismeteo.

Так, в субботу, 16 ноября, в стране ожидается от +9 до +13 градусов, на Закарпатье +16... +18, а на Востоке прохладнее - от +6... до +9 по Цельсию днем, а ночью заморозки до -1 градуса.

В воскресенье, 17 ноября, ситуация будет практически такой же, но на Востоке потеплеет на 1-2 градуса.

Осадки не предвидятся, но будет задувать сильный ветер, на Западе - с порывами.

В Киеве на выходных от +9 до +11, ночью +4... +6 градусов, будет ветрено.

Погода в понедельник, 18 ноября, будет похожа на ситуацию за окном на выходных, но в столице похолодает до +7... +9, ночью +1... +3.

Погода в Украине 16-18 ноября (фото: meteo.gov.ua)

Со вторника, 19 ноября, на всю территорию страны придет похолодание. Температура составит от +7 до +11, На Закарпатье от +10 до +14 градусов, в Крыму до +12, а на Севере и Востоке +4... +8 и ночные заморозки до -1.

Похожая погодная картина будет в Украине и в среду, 20 ноября.

Погода в Украине 19-20 ноября (фото: meteo.gov.ua)

Судя по прогнозу погоды для Киева на месяц, ближайшие три дня станут последними теплыми днями. И хотя декабрь и обещает быть довольно мягким, но к зиме стоит приготовиться.

С пятницы, 22 ноября, в Киеве ожидается дневная нулевая температура и заморозки до -5 в ночное время.

Погода в Киеве на месяц (фото: gismeteo.ua)