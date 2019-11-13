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Дневные морозы и снег: синоптики рассказали, когда в Украину придет непогода

STYLERЖизнь    13.11.2019 - 12:38
Дневные морозы и снег: синоптики рассказали, когда в Украину придет непогода
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине еще некоторое время порадует аномальным ноябрьским теплом

Погода в Украине продолжает бить рекорды длительной засушливой осени. Подобная тенденция продолжится и в четверг, 14 ноября, сообщила Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Но приход зимы никто не отменял. Синоптики Gismeteo в долгосрочном прогнозе рассказали, когда в Украину придут первые дневные морозы.

По словам Диденко, в четверг по всей стране будет задувать сильный порывистый ветвер с юго-восточного направления. Дождь вероятен на Закарпатье и Прикарпатье, на остальных территориях будет сухо.

Температура воздуха, как для второй декады ноября, довольно высокая - от +8 до +12 тепла, а на Юге и Западе +13... +19 по Цельсию.

Дневные морозы и снег: синоптики рассказали, когда в Украину придет непогода

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве, по данным Украинского гидрометцентра, завтра от +9 до +12, ночью прохладно (+2... +4 градуса).

Дневные морозы и снег: синоптики рассказали, когда в Украину придет непогода

Погода в Украине 14 ноября (скрин: meteo.gov.ua)

Судя по прогнозу синоптиков Gismeteo для Киева на месяц, первых дневных морозов (до -4 градусов) стоит ждать уже к концу следующей недели, то есть 23-24 ноября, а сильно холодать начнет с понедельника, 19 ноября.

Кроме того к концу месяца вероятны первые осадки в виде снега, а также дождя вперемешку со снегом.

Дневные морозы и снег: синоптики рассказали, когда в Украину придет непогода

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)

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