Львов ушел под воду: впечатляющие фото и видео затопленного города

Львов ушел под воду (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Погода не на шутку разбушевалась и город затопило дождями

29 сентября на Львов обрушился сильный ливень, который мгновенно затопил улицы и затруднил движение автотранспорта на дорогах. Соответствующими публикациями делятся пользователи соцсети Facebook.

Как сообщают местные жители, больше всего не повезло жителям домов, которые были расположены на перекрестке улиц Сахарова и Витовского.

Львов затопило ливнями (фото: facebook.com/nastya.vinokurova)

"Тем временем, у нас происходит ежегодный традиционный фестиваль - "Праздник воды на перекрестке Сахарова и Витовского", - написала Настя Винокурова под видео.

Львов затопило ливнями (фото: facebook.com/Igor Zinkevych)

Местные жители активно делятся в соцсетях видео пережитого апокалипсиса. К слову, погодные условия привели к последствиям: отмечается, что в городе встал весь электротранспорт.

Львов затопило ливнями (фото: facebook.com/Igor Zinkevych)