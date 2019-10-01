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Останні теплі дні: синоптик попередила про сильне похолодання

STYLERЖиття    01.10.2019 - 12:22
Останні теплі дні: синоптик попередила про сильне похолодання
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні незабаром покаже свій поганий характер

Погода в Україні у середу, 2 жовтня, подарує житлям країни унікальний синоптичний день. Але незабаром ситуація кардинально зміниться. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталка Діденко.

За словами синоптика, завтра на всій території країни буде тепло і сонячно. Температура повітря становитиме від +19 до +24 градусів. Трохи порушити цю жовтневу ідилію зможе хіба що поривчастий вітер.

Останні теплі дні: синоптик попередила про сильне похолодання

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві завтра буде сухо, тепло, температура близько +20 градусів.

Але вже в четвер в Україну увірветься похолодання разом з дощами. І якщо 3 жовтня заморозить і заллє лише західну частину країни, то вже до кінця тижня погода різко зміниться у всіх областях.

Останні теплі дні: синоптик попередила про сильне похолодання

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали, що через сильну зливу Львів пішов під воду. У мережі показали фото і відео затоплених міських вулиць.

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